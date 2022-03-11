Про це сказав перший заступник міністра економіки Денис Кудін, передає 24 канал.

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Він нагадав, що раніше західні уряди арештували золотовалютні резерви центробанку Росії.

По суті цієї суми (415 мільярдів доларів – 24 канал) достатньо, щоб перекрити єдино разові втрати,

– пояснив Кудін.

Україна розраховує, що незабаром спільно з урядами інших країн вдасться знайти юридичний механізм, за яким ці гроші надійдуть Україні для відновлення і компенсацій.

Що цьому передувало

27 лютого Євросоюз запровадив новий пакет економічних санкцій проти країни-агресора. Серед іншого вони включали блокування операцій, пов’язаних з управлінням резервами центрального банку РФ.

Уже наступного дня до жорстких санкцій ЄС приєдналися США, Японія, Велика Британія і навіть традиційно нейтральна Швейцарія.

Як наслідок, Росія втратила доступ до тієї частини резервів, яка розташована на Заході та в Японії і номінована майже в усіх резервних валютах, крім китайського юаня.

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