Как пишет в статье для Washington Post американский журналист и писатель Дэвид Игнатиус, это "большая причина, почему Давид побеждает Голиафа". Украинская армия сочетает свою смелость и боевой дух с наиболее передовым программным обеспечением для управления только существующим боем и разведки.

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Упорство, воля и применение новейших технологий дает украинцам решающее преимущество. Мы видим, какими будут войны и победа в них в течение следующих лет,

– отметил для статьи глава Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли.

Отмечают, что технологии, которые используются на поле битвы в Украине, будут иметь трансформационный эффект.

"Благодаря тому, что эти системы помогают смелым украинским войскам, россияне, вероятно, не смогут победить в этой войне", – подчеркнул автор.

Украина ведет "войну будущего"

Исполнительный директор компании Palantir (разработчик программного обеспечения анализа данных для организаций, основной заказчик – спецслужбы) Алекс Карп пояснил, что сила передовых алгоритмических систем ведения войны сейчас настолько велика, что это можно сравнить с применением тактического ядерного оружия против врага, у которого ничего такого нет. В то же время общественность склонна недооценивать этот фактор.

Автор статьи встретился с командой Palantir в киевском офисе компании. Специалисты согласились показать журналисту, как некоторые из их технологических продуктов работают вблизи линии огня.

Такое партнерство между государственным и частным секторами – один из ключей к успеху Украины. Но это размывает другие важные вопросы, убежден автор. Поскольку сейчас мы можем восхищаться применением этих инструментов в "хороших" войнах, но что произойдет, когда начнутся "плохие"?

Впрочем, все же автор резюмировал, что скорый результат всех этих инструментов – это сдерживание агрессоров. И не только в Украине. Учитывая революционные технологии, враги будут иметь дело с более сложными вызовами, атакуя, например, Тайвань, чем они могли рассчитывать.

Как работает "убийственная цепь" технологий

Автор отметил, что увидел в Киеве "убийственную цепь", позволяющую США и союзникам обмениваться информацией из разных источников: от коммерческих спутников до наиболее тайных инструментов западной разведки. Это своего рода "алгоритмическая война".

Используя цифровую модель поля битвы, командиры могут видеть сквозь туман войны. Используя искусственный интеллект для анализа данных из сенсоров, советники НАТО за пределами Украины могут быстро ответить на критические вопросы боя. В частности, где расположены силы союзников, а где враждебны.

Какое оружие было бы наиболее эффективно использовать против позиций врага. Затем они могут передать информацию о местонахождении вражеских сил украинским командирам на местах. А после того, как будут приняты меры, они могут оценить, были ли их разведывательные данные точными. Тогда система обновляется.

Как это работает на практике: успехи ВСУ в возвращении Херсона

В этом контексте можно проследить украинский успех в возвращении Херсона. ВСУ точно знали, куда движутся российские силы, и могли наносить точные удары с большого расстояния. Это было возможно потому, что у украинских военных были даны разведки о местонахождении врага, обработанные НАТО за пределами Украины, а затем отправлены командирам на местах.

Вооруженные этой информацией украинские военные могли проводить наступление, двигаясь, поддерживая связь и быстро подстраиваясь к российским оборонным маневрам и контратакам.

В статье рассказывают об инструменте под названием MetaConstellation, который разработала компания Palantir – именно благодаря ей Украина и ее союзники могут видеть, какие коммерческие данные доступны в конкретной части поля боя.

Доступные данные включают в себя широкий спектр информации: от традиционных оптических картинок до радаров, способных видеть через облака, и термальных снимков, обнаруживающих артиллерийский или ракетный огонь. Солдаты на местах могут использовать планшеты для получения данных, если они им нужны. Британский чиновник сказал Игнатиусу, что западные военные и разведывательные службы работают тесно с украинскими коллегами, чтобы обеспечить подобный обмен информацией.

Последняя и критически важная составляющая системы – это быстрая интернет-связь, которую обеспечивают 2500 спутников компании Starlink Маска. Это позволяет украинским солдатам быстро загружать и скачивать разведывательные данные и информацию о расположении целей.

Обратите внимание! В такой цифровой войне у Украины есть преимущество. Россияне пытались создать свои инструменты для электронного поля боя, но эти усилия не были успешными.