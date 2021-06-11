Также достигнута договоренность о продлении соглашения о признании и обмене водительских удостоверений. Однако это произойдет не прямо сейчас, а несколько позже.

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Италия признает украинские водительские права

Все необходимые процедуры для продления межправительственного соглашения Италии и Украины о взаимном признании и обмене национального удостоверения водителя – завершены. Об этом сообщил украинский министр внутренних дел Арсен Аваков.

Это важный нюанс, ведь тысячам украинцев не нужно будет в Италии заново сдавать экзамен по вождению автомобиля.

Договоренности о продлении соглашения по водительских правах достигли во время встречи 10 июня во Киеве:

Арсена Авакова (кроме того, что он – министр, Аваков еще и сопредседатель Украинско-итальянского межправительственного совета по экономическому, финансовому и промышленному сотрудничеству).

И министра иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо.

Ди Майо уже пригласил Авакова в Рим – для подписания соответствующего документа.



Министры Арсен Аваков и Луиджи Ди Майо встретились 10 июня в Киеве / Фото МВД

К слову, в общем водительское удостоверение, выданное в Украине, признают в 88 странах. Еще в почти полсотне украинские водители должны иметь удостоверение международного образца.