Також досягнуто домовленості про подовження угоди про визнання та обмін посвідчень водія. Однак це відбудеться не просто зараз, а дещо згодом.

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Італія визнаватиме українська права водія

Усі необхідні процедури для подовження міжурядової угоди Італії та України про взаємне визнання та обмін національного посвідчення водія – завершено. Про це повідомив український міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

Це важливий нюанс, адже тисячам українців не потрібно буде в Італії наново складати іспит з водіння автомобілем.

Домовленості про продовження угоди щодо водійських прав досягли під час зустрічі 10 червня у Києві:

Арсена Авакова (окрім того, що він – міністр, Аваков ще є співголовою Українсько-італійської міжурядової ради з економічного, фінансового та промислового співробітництва).

Та міністра закордонних справ Італії Луїджі Ді Майо.

Ді Майо вже запросив Авакова до Риму – для підписання відповідного документа.



Міністри Арсен Аваков та Луїджі Ді Майо зустрілися 10 червня в Києві / Фото МВС

До слова, загалом посвідчення водія, видане в Україні, визнають у 88 країнах. Ще у майже півсотні українські водії повинні мати посвідчення міжнародного зразка.

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