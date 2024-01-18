Об этом пишет политолог Тарас Загородний. По его словам, в самой России постоянно происходят диверсии на железных дорогах, складах и нефтебазах.

Смотрите также Учительница из Львовской области прославляла оккупантов в "Одноклассниках": за нее взялась СБУ

"Это наши удачные спецоперации. Россия аналогичными достижениями похвастаться не может", – акцентирует эксперт.

Политолог напоминает о вагнеровце, которого на днях задержала СБУ, когда он устанавливал GPS-трекеры на опоры линий электропередач, питающих Киевскую агломерацию.

Если бы диверсанту удалось установить маячки на энергообъекты, это привело бы к значительным человеческим жертвам, а ущерб достигал бы миллионов долларов. Не исключено, что столица оказалась бы на грани блэкаута. Примечательно, что диверсанта для этой цели забросили через границу. О чем это говорит? Российские сети агентов, которые были в Украине в начале войны, уже вычищены. Сейчас для диверсий ГРУ вынуждено забрасывать диверсантов из-за границы,

– отмечает Загородний.

"Сейчас СБУ расследует более 100 уголовных дел касательно создания террористических групп или организаций и более 50 – касательно диверсий. За каждым делом стоит теракт или обстрел, который удалось предотвратить. 233 наводчика ждут судебного приговора. 82 изменника уже отбывают длительные сроки заключения", – приводит статистику эксперт.

Напомним, ранее стало известно, что СБУ задержала вагнеровца, которого российская военная разведка "забросила" в Украину для подготовки ракетных ударов по энергетике столицы.