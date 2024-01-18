Про це пише політолог Тарас Загородній. За його словами, у самій Росії постійно стаються диверсії на залізниці, складах та нафтобазах.

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"Це наші вдалі спецоперації. Росія аналогічними досягненнями похвалитись не може", – акцентує експерт.

Політолог згадує про вагнерівця, якого днями затримала СБУ, коли він встановлював GPS-трекери на опори ліній електропередач, що живлять Київську агломерацію.

Якби диверсанту вдалося встановити маячки на енергооб'єкти, це призвело б до значних людських жертв, а збитки сягали б мільйонів доларів. Не виключено, що столиця опинилась би на межі блекауту. Прикметно, що диверсанта для цієї мети закидали через кордон. Про що це свідчить? Російські мережі агентів, які були в Україні на початку війни, вже вичищені. Зараз для диверсій ГРУ змушене закидати диверсантів з-за кордону,

– зазначає Загородній.

"Зараз СБУ розслідує понад 100 кримінальних справ щодо створення терористичних груп чи організацій і понад 50 – щодо диверсій. За кожною справою стоїть теракт чи обстріл, якому вдалося запобігти. 233 навідники чекають судового вироку. 82 зрадники вже відбувають тривалі терміни ув'язнення", – наводить статистику експерт.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що СБУ затримала вагнерівця, якого російська воєнна розвідка "закинула" в Україну для підготовки ракетних ударів по енергетиці столиці.