Повідомляється, що вона поширювала антиукраїнські повідомлення в забороненій соцмережі "Однокласники". Обом особам повідомлено про підозру.

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Деталі справи

СБУ повідомили про підозру двом мешканцям Львівської області, які публічно виправдовували російську агресію проти України. Як встановили правоохоронці, зловмисниками є жителі регіону, які в забороненій соцмережі "Однокласники" поширювали антиукраїнські заклики та прославляли армію окупанта.

Також, фігуранти публічно пропагували наративи загарбницької політики кремля та дискредитували ЗСУ. Однією з них виявилась діюча працівниця закладу освіти зі Стрийщини,

– зазначили правоохоронці.

Зокрема, вони публікували пости, у яких зазначалося, що вони "колоради і так раді", а "росіяни йдуть до Бога". В інших дописах фігуранти поширювали наратив, нібито Україна отримала окуповані наразі території перебуваючи у складі СРСР.

Приклади проросійських постів, які поширювали фігуранти / СБУ

Обом громадянам вже повідомили підозру за статтею про виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії російської федерації проти України, глорифікація її учасників. Фігурантам загрожує до восьми років позбавлення волі. Слідчі дії тривають.

Результати роботи СБУ