Украина и Израиль, несмотря на массовые отмены карантинных ограничений в мире, сейчас отказались возобновить авиасообщение между странами. Однако к обсуждению этого вопроса могут вернуться в следующем месяце.

Авіасполучення України з Ізраїлем у найближчому майбутньому не буде через незадовільну статистику коронавірусу. Про це розповів в інтерв'ю РБК-Україна посол Ізраїлю Йоель Ліон.

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Посол розповів, що запропонував українському МЗС пілотний проєкт, але потім виявилося, що статистика по коронавірусу в Україні не втішна.

У найближчому майбутньому ми не бачимо можливості повністю відкрити сполучення між нашими країнами,

– сказав Йоель Ліон.

Він додав, що потрібно почекати, поки цифри в Україні знизяться.

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Відновлення авіасполучення: що відомо

Україна майже повністю припинила авіасполучення через карантинні обмеження наприкінці березня. Однак вже з 1 червня стартував черговий етап послаблення карантину.

Перші міжнародні рейси в Україні можливі з 15 червня. А вже з 16 червня про свою готовність відновити міжнародні польоти з аеропорту "Київ" заявили три міжнародні авіакомпанії – Belavia, LOT, WizzAir. Окрім того, авіакомпанія "МоторСіч" заявила про готовність виконувати рейси з Києва до Запоріжжя.

Обов'язкові вимоги безпеки залишаються незмінними:

масковий режим;

температурний скринінг працівників;

постійна дезінфекція транспорту.

Зверніть увагу! Впродовж минулої доби в Україні зареєстрували 483 нових випадків зараження коронавірусом. Відтак, станом на 3 червня у країні виявили 24 823 хворих на COVID-19.



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