Свою позицию Европейская партия опубликовала в ответ на твит экспресс-секретаря Президента Украины Юлии Мендель. В нем говорилось, что Украина может стать кандидатом уже летом.
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Украина должна стать кандидатом на вступление в ЕС как можно скорее
Мендель опубликовала твит с заявлением посла ЕС в Украине Матти Маасикаса.
"У Украины есть шанс стать страной-кандидатом на членство в ЕС через несколько недель, возможно, уже в июне", – отметил посол.
Фракция Европейской народной партии в Европейском парламенте отреагировала на слова Маасикаса. Там считают, что Евросоюз должен предоставить Украине политическую защиту.
Это включает в себя немедленный статус кандидата. Украина своей кровью подписала членство в ЕС,
– говорится в сообщении.
Представители партии считают, что предоставление Украине статуса кандидата – это ответственность Европы перед убитыми украинцами.
Европейская партия поддерживает Украину / Фото Европейской партии
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