Свою позицию Европейская партия опубликовала в ответ на твит экспресс-секретаря Президента Украины Юлии Мендель. В нем говорилось, что Украина может стать кандидатом уже летом.

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Украина должна стать кандидатом на вступление в ЕС как можно скорее

Мендель опубликовала твит с заявлением посла ЕС в Украине Матти Маасикаса.

"У Украины есть шанс стать страной-кандидатом на членство в ЕС через несколько недель, возможно, уже в июне", – отметил посол.

Фракция Европейской народной партии в Европейском парламенте отреагировала на слова Маасикаса. Там считают, что Евросоюз должен предоставить Украине политическую защиту.

Это включает в себя немедленный статус кандидата. Украина своей кровью подписала членство в ЕС,

– говорится в сообщении.

Представители партии считают, что предоставление Украине статуса кандидата – это ответственность Европы перед убитыми украинцами.



Европейская партия поддерживает Украину / Фото Европейской партии

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