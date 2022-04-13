Україна кров’ю підписала своє членство в ЄС, – Європейська народна партія

Свою позицію Європейська партія опублікувала у відповідь на твіт експрессекретарки Президента України Юлії Мендель. У ньому мовилося, що Україна може стати кандидатом вже влітку.

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Україна повинна стати кандидатом на вступ до ЄС якомога швидше

Мендель опублікувала твіт із заявою посла ЄС в Україні Матті Маасікаса.

"Україна має шанс стати країною-кандидатом на членство в ЄС за кілька тижнів, можливо, вже в червні", – зазначив посол.

Фракція Європейської народної партії у Європейському парламенті відреагувала на слова Маасікаса. Там вважають, що Євросоюз повинен надати Україні політичний захист.

Це включає негайний статус кандидата. Україна своєю кров'ю підписала членство в ЄС,

– мовиться у повідомленні.

Представники партії вважають, що надання Україні статусу кандидата – це відповідальність Європи перед убитими українцями



Європейська партія підтримує Україну / Фото Європейської партії

До теми – коли Україна стане "кандидатом до ЄС"