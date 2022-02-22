Зеленский подчеркнул, что Украина готова ко всему, а причин для бессонной ночи нет. Президент уверяет, что как только они появляются – сразу сообщат, власть ничего не будет скрывать.

К теме Россия может легализовать свои войска на Донбассе, – Зеленский

Действия России означают выход из "Минска"

Президент заявил, что вся ответственность за возможные последствия лежит на руководстве России. Признание боевиков Россией означает ее выход из минских договоренностей и игнорирование решений Нормандии.

Украина квалифицирует последние действия России как нарушение суверенитета и территориальной целостности нашего государства,

– подчеркнул Зеленский.

Он добавил, что это все подрывает мирные усилия и переговорные форматы. Однако Украина хочет мира, наше государство последовательно в своих действиях.

Украина квалифицирует действия России как нарушение суверенитета:

Украина хочет мира

Он добавил, что это все подрывает мирные усилия и переговорные форматы. Однако Украина хочет мира, наше государство последовательно в своих действиях.

Зеленский подытожил, что, согласно 51 статье Устава ООН, Украина оставляет за собой право на индивидуальную и коллективную самооборону. Он добавил, что мы хорошо отличаем провокации и наступление войск агрессора.

Обратите внимание! 21 февраля Владимир Путин подписал указ о "признании" независимости квазиреспублик на оккупированных территориях. Он также предполагает, что Россия собирается вводить свои войска на Донбассе.

Смотрите видеообращение Зеленского: