Зеленський наголосив, що Україна готова до всього, а причин для безсонної ночі немає. Президент запевняє, що як тільки вони з'являються – одразу повідомлять, бо влада нічого не приховуватиме.

До теми Росія може легалізувати свої війська на Донбасі, - Зеленський

Дії Росії означають вихід з "Мінська"

Президент заявив, що вся відповідальність за можливі наслідки лежить на керівництві Росії. Визнання бойовиків Росією означає її вихід з мінських домовленостей та ігнорування рішень Норманді.

Україна кваліфікує останні дії Росії як порушення суверенітету та територіальної цілісності нашої держави,

– наголосив Зеленський.

Україна кваліфікує дії Росії, як порушення суверенітету:

Україна хоче миру

Він додав, що це все підриває мирні зусилля та переговорні формати. Однак Україна хоче миру, наша держава послідовна у своїх діях.

Зеленський підсумував, що, відповідно до 51 статті статуту ООН, Україна залишає за собою право на індивідуальну та колективну самооборону. Він додав, що ми добре відрізняємо провокації та наступ військ агресора.

Зверніть увагу! 21 лютого Володимир Путін підписав указ про "визнання" незалежності квазіреспублік на окупованих територіях. Він також передбачає, що Росія збирається вводити свої війська на Донбас.

Дивіться відеозвернення Зеленського: