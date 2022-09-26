Об этом 24 каналу рассказала главный редактор издания Украинская газета в Италии Марианна Сороневич. Она также отметила, что первой партией, которая будет входить в парламент, будет партия "Братья Италии", которую часто называют неофашистской.

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Но, по словам редактора, в Италии есть и более фашистско-ориентированные партии и эта является наименьшим "злом".

Джорджия Мелони, глава "Братьев Италии" всегда отрицала свою причастность к фашизму и, в частности, она подчеркнула, что никогда не выполняла "римского приветствия",

– говорит Марианна Сороневич.

Что такое римское приветствие В Германии это приветствие эпизодически использовала Национал-социалистическая рабочая партия Германии (NSDAP). Также римское приветствие окрестили "приветствием Гитлера".



В Италии его использовали по инициативе Бенито Муссолини, как знак возрождения римских традиций или как выражение восстановления связи фашистской Италии с великим прошлым.

Хотя, по словам журналистки, партия вероятного премьера Италии все же склонна к таким праворадикальным взглядам.

"Раньше главным аргументом против поддержки Украины было то, что мы нацистское или даже фашистское государство. Такое мнение было действительно распространено в Италии, это можно считать следствием многолетней российской пропаганды", - говорит Сороневич.

Она отмечает, что результаты выборов в Италии сегодня – это еще один аргумент в пользу Украины .

Сейчас нас все реже воспринимают в негативном свете, потому что очень много выдающихся людей и стран стали бок о бок с нами. Можно сказать, что Украина сейчас меняет свой имидж в мире, это правда,

– подчеркивает Марианна Сороневич.

Кратко о том, изменится ли поддержка Украины со стороны Италии после выборов: смотрите видео

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