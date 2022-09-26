Про це 24 каналу розповіла головна редакторка видання Українська газета в Італії Маріанна Сороневич. Вона також зазначила, що першою партією, яка входитиме у парламент – буде партія "Брати Італії", яку часто-густо називають неофашистською.
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Але, за словами редакторки, у Італії є й більш фашистсько спрямовані партії і ця є найменшим "злом".
Джорджія Меллоні, очільниця "Братів Італії" завжди заперечувала свою причетність до фашизму і зокрема вона підкреслила, що ніколи не виконувала "римського привітання",
– каже Маріанна Сороневич.
Що таке римське привітанняУ Німеччині це вітання епізодично використовувала Націонал-соціалістична робітнича партія Німеччини (NSDAP). Також римське привітання охрестили "привітанням Гітлера".
У Італії, його використовували за ініціативи Беніто Муссоліні, як знак відродження римських традицій або як вираження відновлення зв'язку фашистської Італії з великим минулим.
Хоча, за словами журналістки, партія ймовірної прем'єрки Італії все ж схильна до таких праворадикальних поглядів.
"Раніше, найголовнішим аргументом проти підтримки України, було те, що ми нацистська або навіть фашистська держава. Така думка була справді поширеною у Італії, це можна вважати наслідком багаторічної російської пропаганди", – каже Сороневич.
Вона зазначає, що результати виборів у Італії сьогодні – це ще один аргумент на користь України.
Зараз нас все рідше сприймають у негативному світлі, бо дуже багато визначних людей та країн стали пліч-о-пліч з нами. Можна сказати, що Україна зараз змінює свій імідж у світі, це правда,
– підкреслює Маріанна Сороневич.
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Вибори у Італії 2022 – чи варто перейматись українцям
- Згідно опитувань, найбільші шанси на перемогу має коаліція правих сил Італії: "Брати Італії" Джорджії Мелоні, "Ліга" Маттео Сальвіні та "Форца Італія" Сільвіо Берлусконі. Усі три партії у своїй риториці використовують антимігрантську політику, критику ЛГБТ, євроскептицизм та, м'яко кажучи, поміркований погляд на відносини з путінською росією.
- Риторика Мелоні не надто відрізнялася від ультраправих політиків в інших європейських країнах. Часто її порівнюють з Марін Ле Пен та угорським прем'єром Віктором Орбаном.
- Сільвіо Берлусконі, колишній наставник Мелоні та лідер "Форца Італія" із 7% підтримки, давній друг путіна. Берлусконі відомий тим, що продовжив виступати за дружбу з росією навіть після закінчення свого прем'єрства.
- Третій у коаліції правих – Маттео Сальвіні, лідер популістської партії "Ліга", яка має рейтинг 13%. Сальвіні вже буквально фанат путіна – приходив на засідання Європарламенту у футболці із зображенням російського диктатора та зараз виступає проти постачання зброї в Україну.