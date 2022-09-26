Про це 24 каналу розповіла головна редакторка видання Українська газета в Італії Маріанна Сороневич. Вона також зазначила, що першою партією, яка входитиме у парламент – буде партія "Брати Італії", яку часто-густо називають неофашистською.

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Але, за словами редакторки, у Італії є й більш фашистсько спрямовані партії і ця є найменшим "злом".

Джорджія Меллоні, очільниця "Братів Італії" завжди заперечувала свою причетність до фашизму і зокрема вона підкреслила, що ніколи не виконувала "римського привітання",

– каже Маріанна Сороневич.

Що таке римське привітання У Німеччині це вітання епізодично використовувала Націонал-соціалістична робітнича партія Німеччини (NSDAP). Також римське привітання охрестили "привітанням Гітлера".



У Італії, його використовували за ініціативи Беніто Муссоліні, як знак відродження римських традицій або як вираження відновлення зв'язку фашистської Італії з великим минулим.

Хоча, за словами журналістки, партія ймовірної прем'єрки Італії все ж схильна до таких праворадикальних поглядів.

"Раніше, найголовнішим аргументом проти підтримки України, було те, що ми нацистська або навіть фашистська держава. Така думка була справді поширеною у Італії, це можна вважати наслідком багаторічної російської пропаганди", – каже Сороневич.

Вона зазначає, що результати виборів у Італії сьогодні – це ще один аргумент на користь України.

Зараз нас все рідше сприймають у негативному світлі, бо дуже багато визначних людей та країн стали пліч-о-пліч з нами. Можна сказати, що Україна зараз змінює свій імідж у світі, це правда,

– підкреслює Маріанна Сороневич.

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