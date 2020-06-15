Трехсторонняя контактная группа 15 июня провела очередное заседание. На нем украинская сторона выступила с требованием полного восстановления действия украинских законов и системы налогообложения на оккупированном Донбассе.

Украина также отметила, что нужно восстановить систему расчетов в рамках украинского правового поля. Об этом сообщает Офис Президента Украины.

Важно Итоги заседания ТКГ 10 июня: отныне представители ОРДЛО участвовать будут постоянно

Еще одним экономическим требованием была необходимость провести полную инвентаризацию частного и государственного имущества в отдельных регионах Луганщины и Донетчины. В частности здесь говорится о банковских учреждениях.

Остальные требования были в основном гуманитарного характера. Например, об обеспечении украинскими операторами функционирования мобильной связи на Донбассе.

Еще одним важным гуманитарным аспектом является водоснабжение потребителей в Луганской области. Также Украина отметила важность проведения переговоров по экологической ситуации на оккупированных территориях.

К слову, это заседание ТКГ началось 10 июня. После переговоров по инициативе ОБСЕ по техническим причинам был объявлен 5-дневный перерыв. Сегодня заседание закончилось, впрочем Украина предложила провести внеочередное заседание гуманитарной группы. ОБСЕ с этим предложением согласилась.

Что известно о работе ТКГ в Минске

Минский протокол – миротворческий процесс по войне на Донбассе, который проходит в Минске. Он длится еще с 2014 года, когда были подписаны первые договоренности, так называемый "Минск-1".

Все переговоры проходят при участии представителей трехсторонней контактной группы – Украины, России и ОБСЕ.

На переговорах представлены и боевики, а подписи их "представителей" стоят на всех документах. Впрочем, в этом процессе они скорее являются наблюдателями, а подписи "представителей" – лишь частными подписями без какой-либо юридической силы.

Отныне представители оккупированных территорий присутствуют и в украинской делегации. Это люди, которые из-за войны на Донбассе были вынуждены покинуть родные города.