Тристороння контактна група 15 червня провела чергове засідання. На ньому українська сторона виступила з вимогою повного відновлення дії українських законів і системи оподаткування на окупованому Донбасі.

Також Україна наголосила, що потрібно відновити систему розрахунків у межах українського правового поля. Про це повідомляє Офіс Президента України.

Важливо Підсумки засідання ТКГ 10 червня: відтепер представники ОРДЛО участь братимуть постійно

Ще однією економічною вимогою України була необхідність провести повну інвентаризацію приватного й державного майна в окремих регіонах Луганщини і Донеччини. Зокрема тут мовиться про банківські установи.

Решта вимог були здебільшого гуманітарного характеру. Наприклад, про забезпечення українськими операторами функціонування мобільного зв'язку на Донбасі.

Ще одним важливим гуманітарним аспектом є водопостачання споживачів у Луганській області. Також Україна наголосила на важливості проведення переговорів щодо екологічної ситуації на окупованих територіях.

До слова, це засідання ТКГ розпочалося ще 10 червня. Після переговорів за ініціативи ОБСЄ з технічних причин було оголошено 5-денну перерву. Нині засідання закінчилося, втім Україна запропонувала провести позачергове засідання гуманітарної групи. ОБСЄ з цією пропозицією погодилася.

Що відомо про роботу ТКГ у Мінську

Мінський протокол – миротворчий процес щодо війни на Донбасі, який проходить у Мінську. Він триває ще з 2014 року, коли були підписані перші домовленості так званий "Мінськ-1".

Усі переговори відбуваються за участі представників тристороннього контактної групи – України, Росії і ОБСЄ.

На переговорах представлені і бойовики, а підписи їхніх "представників" стоять на усіх документах. Втім у цьому процесі вони радше є спостерігачами, а підписи "представників" – лише приватними підписами без жодної юридичної сили.

Відтепер представники окупованих територій є і в українській делегації. Це люди, які через війну на Донбасі були змушені покинути рідні міста.