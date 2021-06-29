41-летний мужчина пошел служить добровольцем на Донбасс в мае 2015 года. Для этого он переехал из Парижа, где был солистом Парижской национальной оперы.

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Василий Слипак: чествование памяти в Париже, Украине и Японии

Ежегодно 29 июня весь мир чтит память Героя Украины Василия Слипака.

В культурно-информационном центре (КИЦ) при Посольстве Украины во Франции рассказали, что в Париже состоится концерт памяти к 5-й годовщине гибели Василия Слипака.

Издание "Укринформ" пишет, что организаторами мероприятия выступили украинские дипломаты и представители общественной организации "Пересекая Европу". Василий Слипак посмертно остается почетным председателем организации. В концерте примут участие те, кто знал Василия, работал или дружил с ним.

Посол Украины в Японии Сергей Корсунский рассказал, что 27 июня в Японии состоялся концерт посвященный памяти Василия Слипака. Его сыграл молодежный оркестр Йокогамы под руководством дирижера Тараса Демчишина.

Приятно, что пришло много украинцев, посол Польши, другие представители дипкорпуса, представители мэрии Иокогамы, отец Павел Королюк из УПЦ,

– написал украинский посол.

На концерте пел Денис Вишня.

Чествование во Львове

Издание "Радио Свобода" пишет, что марафон памяти состоится также во Львове, откуда родом Василий Слипак:

выступят музыканты из разных стран, которые, в частности, знали солиста и украинского бойца;

у могилы Василия Слипака на Лычаковском кладбище соберутся на молитву его родные, друзья, те, кто его помнит.

Василий Слипак – оперный певец и украинский военный

Родился Василий Слипак во Львове 20 декабря 1974 года. Его родители не были связаны с музыкой. Однако очень красиво пел его дедушка, в честь которого назвали Василия.

Петь начал с раннего возраста. Уже в 6 лет пел на свадьбе. Впоследствии старший брат отдал его петь в хор "Дударик".

Однако, из-за необычного голоса его трижды не принимали во Львовскую консерваторию. Друзья вспоминают, что у него был уникальный голос – охватывал сразу несколько диапазонов – от баса-баритона, до меццо-сопрано.

В 1994 году на выступлении в Киеве его голос услышал тогдашний ректор Киевской музыкальной академии и забрал парня в Киев.

В Парижской опере Василий Слипак пел с 1997 года. Хотя 19 лет прожил за границей, и дважды отказывался от французского гражданства.

9 мая 2015 года, как вспоминают друзья, дал прощальный концерт в Париже и уехал в Украину. Слипак попадал в самые горячие точки – Пески и Авдеевку.

Воевал в "Правом секторе" под псевдонимом "Миф". Его так называли из-за того, что самой любимой была его партия Мефистофеля в опере Шарля Гуно "Фауст".

В сентябре вернулся в Париж. В конце мая 2016 года второй раз приехал на фронт. За два дня перед гибелью он еще выступил с концертом.

Источник: Википедия, "Радио Свобода"

Хотел с Вами дружить. Тяжело сидеть в том Париже. Душа рвется к вам,

– написал Василий Слипак в начале 2015 года Валерии Бурлаковой, волонтеру, воину добровольческого батальона "Карпатская Сечь" 93-й бригады ВСУ, 54-й ОМБР.

Похоронен на Лычаковском кладбище во Львове рядом со многими другими украинскими бойцами. В 2017 году посмертно ему дали звание Героя Украины.