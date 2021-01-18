Интересы государства – в приоритете: как Украина может использовать в ПАСЕ задержание Навального
Украинская делегация в Парламентской ассамблее Совета Европы планирует поднять вопрос по обжалованию полномочий делегации России. В частности – из-за задержания в Москве российского оппозиционного политика Алексея Навального.
На новость о задержании оппозиционера отреагировали все европейские лидеры. Об этом рассказала председатель Постоянной делегации Верховной Рады Украины в ПАСЕ Мария Мезенцева в эфире 24 канала.
Актуально Навальному избрали меру пресечения: детали
Интересы Украины – в приоритете
По ее словам, украинская делегация сделала соответствующее заявление, на которое ссылались многие СМИ на протяжении 17 – 18 января.
Украинская делегация не могла остаться в стороне от этих вопросов. Конечно в нашем приоритете являются интересы Украины,
- отметила Мезенцева.
Не только украинская инициатива
Она отметила, что делегация присоединилась к совместной инициативе, которая является не только украинской. Еще с вечера 17 января делегация Украины провела консультации с партнерами "Балтик+".
Туда входят Латвия, Литва, Эстония, грузинская делегация. Также присоединились и западноевропейские партнеры.
Украинская делегация в ПАСЕ и Навальный: коротко
- Из-за задержания Навальный не сможет принять участие в комитете ПАСЕ 19 января.
- Из-за этого украинская делегация обжалует полномочия России.
- Украинская делегация будет использовать все возможные инструменты, которые предусматривает регламент, для дальнейших шагов по обсуждениям и обжалованиям полномочий России.
Поделиться новостью