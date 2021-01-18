Украинская делегация в Парламентской ассамблее Совета Европы планирует поднять вопрос по обжалованию полномочий делегации России. В частности – из-за задержания в Москве российского оппозиционного политика Алексея Навального.

На новость о задержании оппозиционера отреагировали все европейские лидеры. Об этом рассказала председатель Постоянной делегации Верховной Рады Украины в ПАСЕ Мария Мезенцева в эфире 24 канала.

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Интересы Украины – в приоритете

По ее словам, украинская делегация сделала соответствующее заявление, на которое ссылались многие СМИ на протяжении 17 – 18 января.

Украинская делегация не могла остаться в стороне от этих вопросов. Конечно в нашем приоритете являются интересы Украины,

- отметила Мезенцева.

Не только украинская инициатива

Она отметила, что делегация присоединилась к совместной инициативе, которая является не только украинской. Еще с вечера 17 января делегация Украины провела консультации с партнерами "Балтик+".

Туда входят Латвия, Литва, Эстония, грузинская делегация. Также присоединились и западноевропейские партнеры.

Отметим! В Министерстве иностранных дел Украины осудили задержание оппозиционера Алексея Навального, которое произошло 17 января в Москве. По мнению украинского ведомства, это – продолжение Кремлем наступления на права человека.

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