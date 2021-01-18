Інтереси держави – у пріоритеті: як Україна може використати в ПАРЄ затримання Навального
Українська делегація у Парламентській асамблеї Ради Європи планує порушити питання з оскарження повноважень делегації Росії. Зокрема – через затримання у Москві російського опозиційного політика Олексія Навального.
На новину про затримання опозиціонера відреагували всі європейські лідери. Про це розповіла голова постійної делегації Верховної Ради України у ПАРЄ Марія Мезенцева в ефірі 24 каналу.
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Інтереси України – у пріоритеті
За її словами, українська делегація зробила відповідну заяву, на яку посилалися багато ЗМІ упродовж 17 – 18 січня.
Українська делегація не могла залишитись осторонь цих питань. Звісно у нашому пріоритеті є інтереси України,
– зазначила Мезенцева.
Не лише українська ініціатива
Вона відзначила, що делегація долучилася до спільної ініціативи, яка є не лише українською. Ще із вечора 17 січня делегація України провела консультації з партнерами "Балтік+".
Туди входять Латвія, Литва, Естонія, грузинська делегація. Також долучилися і західноєвропейські партнери.
Українська делегація у ПАРЄ і Навальний: коротко
- Через затримання Навальний не зможе взяти участь в комітеті ПАРЄ 19 січня.
- Через це українська делегація оскаржить повноваження Росії.
- Українська делегація використовуватиме всі можливі інструменти, які передбачає регламент, для подальших кроків щодо обговорень та оскаржень повноважень Росії.
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