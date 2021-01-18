Українська делегація у Парламентській асамблеї Ради Європи планує порушити питання з оскарження повноважень делегації Росії. Зокрема – через затримання у Москві російського опозиційного політика Олексія Навального.

На новину про затримання опозиціонера відреагували всі європейські лідери. Про це розповіла голова постійної делегації Верховної Ради України у ПАРЄ Марія Мезенцева в ефірі 24 каналу.

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Інтереси України – у пріоритеті

За її словами, українська делегація зробила відповідну заяву, на яку посилалися багато ЗМІ упродовж 17 – 18 січня.

Українська делегація не могла залишитись осторонь цих питань. Звісно у нашому пріоритеті є інтереси України,

– зазначила Мезенцева.

Не лише українська ініціатива

Вона відзначила, що делегація долучилася до спільної ініціативи, яка є не лише українською. Ще із вечора 17 січня делегація України провела консультації з партнерами "Балтік+".

Туди входять Латвія, Литва, Естонія, грузинська делегація. Також долучилися і західноєвропейські партнери.

Зазначимо! У Міністерстві закордонних справ України засудили затримання опозиціонера Олексія Навального, яке відбулося 17 січня у Москві. На думку українського відомства, це – продовження Кремлем наступу на права людини.

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