Мы уже в списке потенциальных стран
Глава Минздрава рассказал, что Украина обращалась с таким предложением к производителям. Теперь мы есть в шорт-листе американских компаний Pfizer и Merck.
Внимание FDA одобрило таблетки против коронавируса от Pfizer
Украина в шорт-листе и Pfizer и Merck, как потенциальная страна для локализации производства или для того, чтобы мы по патенту производили на территории нашей страны,
– рассказал Виктор Ляшко.
Достаточно ли возможностей в Украине
Виктор Ляшко отметил, что у нас есть необходимые мощности для изготовления лекарств и вакцин. Кроме того, Украина зарекомендовала себя как надежного партнера.
Что известно о лекарствах против коронавируса
- Препараты Pfizer и Merck-Ridgeback были созданы в ходе отдельных клинических испытаний по снижению риска госпитализации и смерти людей из группы высокого риска с легкой или средней степенью заболевания.
- К слову, вчера Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) одобрило экстренное применение таблеток против коронавируса от Pfizer.
- Предварительные данные показывали, что таблетки от Merck уменьшают вероятность госпитализации на 50%. Между тем препарат от Pfizer снижает риск госпитализации и смерти на 89%.
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