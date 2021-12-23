Мы уже в списке потенциальных стран

Глава Минздрава рассказал, что Украина обращалась с таким предложением к производителям. Теперь мы есть в шорт-листе американских компаний Pfizer и Merck.

Внимание FDA одобрило таблетки против коронавируса от Pfizer

Украина в шорт-листе и Pfizer и Merck, как потенциальная страна для локализации производства или для того, чтобы мы по патенту производили на территории нашей страны,
– рассказал Виктор Ляшко.

Достаточно ли возможностей в Украине

Виктор Ляшко отметил, что у нас есть необходимые мощности для изготовления лекарств и вакцин. Кроме того, Украина зарекомендовала себя как надежного партнера.

Что известно о лекарствах против коронавируса

Актуально В Украину скоро прибудут 45 миллионов доз вакцин: Кузин сказал каких именно