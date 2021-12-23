Ми уже в списку потенційних країн

Очільник МОЗ розповів, що Україна зверталася з такою пропозицією до виробників. Наразі ми є у шорт-листі американських компаній Pfizer і Merck.

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Україна є шорт-листі і Pfizer, і Merck, як потенційна країна для локалізації виробництва або для того, щоб ми за патентом виробляли на території нашої країни,
– розповів Віктор Ляшко.

Чи достатньо можливостей в Україні

Віктор Ляшко наголосив, що у нас є необхідні потужності для виготовлення ліків і вакцин. Крім того, Україна зарекомендувала себе як надійного партнера.

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