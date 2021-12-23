Ми уже в списку потенційних країн

Очільник МОЗ розповів, що Україна зверталася з такою пропозицією до виробників. Наразі ми є у шорт-листі американських компаній Pfizer і Merck.

Увага FDA схвалило таблетки проти коронавірусу від Pfizer

Україна є шорт-листі і Pfizer, і Merck, як потенційна країна для локалізації виробництва або для того, щоб ми за патентом виробляли на території нашої країни,

– розповів Віктор Ляшко.

Чи достатньо можливостей в Україні

Віктор Ляшко наголосив, що у нас є необхідні потужності для виготовлення ліків і вакцин. Крім того, Україна зарекомендувала себе як надійного партнера.

Зверніть увагу! В Україні тривають клінічні випробування таблеток проти коронавірусу від компаній Pfizer і Merck.

Що відомо про ліки проти коронавірусу

Препарати Pfizer та Merck-Ridgeback були створені в ході окремих клінічних випробувань щодо зниження ризику госпіталізації та смерті людей з групи високого ризику з легким або середнім ступенем захворювання.

До слова, вчора Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів та медикаментів (FDA) схвалило екстрене застосування пігулок проти коронавірусу від Pfizer.

Попередні дані показували, що таблетки від Merck зменшують ймовірність госпіталізації на 50%. Тим часом препарат від Pfizer знижує ризик госпіталізації та смерті на 89%.

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