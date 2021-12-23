Ми уже в списку потенційних країн
Очільник МОЗ розповів, що Україна зверталася з такою пропозицією до виробників. Наразі ми є у шорт-листі американських компаній Pfizer і Merck.
Увага FDA схвалило таблетки проти коронавірусу від Pfizer
Україна є шорт-листі і Pfizer, і Merck, як потенційна країна для локалізації виробництва або для того, щоб ми за патентом виробляли на території нашої країни,
– розповів Віктор Ляшко.
Чи достатньо можливостей в Україні
Віктор Ляшко наголосив, що у нас є необхідні потужності для виготовлення ліків і вакцин. Крім того, Україна зарекомендувала себе як надійного партнера.
Що відомо про ліки проти коронавірусу
- Препарати Pfizer та Merck-Ridgeback були створені в ході окремих клінічних випробувань щодо зниження ризику госпіталізації та смерті людей з групи високого ризику з легким або середнім ступенем захворювання.
- До слова, вчора Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів та медикаментів (FDA) схвалило екстрене застосування пігулок проти коронавірусу від Pfizer.
- Попередні дані показували, що таблетки від Merck зменшують ймовірність госпіталізації на 50%. Тим часом препарат від Pfizer знижує ризик госпіталізації та смерті на 89%.
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