Украина превысила отметки, которые могут перенести страну из зеленой зоны в желтую. Об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко в эфире одного из украинских телеканалов.

Кстати Сначала будет желтая зона – в Минздраве рассказали, когда в Украине могут ввести локдаун

Правительству передали обращение от Минздрава. Поэтому на этой неделе комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций рассмотрит его.

Скорее всего, со следующего понедельника (13 сентября – 24 канал) Украина перейдет в желтый уровень эпидемической опасности,

– сказал Ляшко.

Могут ли ввести красную зону

В то же время Ляшко добавил, что оснований для введения красной зоны пока нет ни в одном регионе.

По словам министра, когда применяется "желтый" уровень, происходит региональное деление, то есть где-то будет желтая зона, где-то – оранжевая, а в некоторых регионах – красная. Однако Ляшко еще раз добавил, что сейчас есть основания только для введения желтой.

Однако локдауна не избежать, – Кузин

Главный санитарный врач Игорь Кузин убежден, что в Украине таки введут локдаун. Однако он прогнозирует, что красная зона будет не раньше ноября.

Однако для вакцинированных людей обещают привилегии.

Обратите внимание! За сутки 5 сентября COVID-19 зарегистрировали в 773 человек. Кроме того, 457 больных выздоровели, а 18 – к сожалению, умерли. Прививки от вируса сделали 41 787 украинцев.