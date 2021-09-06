Украина превысила отметки, которые могут перенести страну из зеленой зоны в желтую. Об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко в эфире одного из украинских телеканалов.
Кстати Сначала будет желтая зона – в Минздраве рассказали, когда в Украине могут ввести локдаун
Правительству передали обращение от Минздрава. Поэтому на этой неделе комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций рассмотрит его.
Скорее всего, со следующего понедельника (13 сентября – 24 канал) Украина перейдет в желтый уровень эпидемической опасности,
– сказал Ляшко.
Могут ли ввести красную зону
В то же время Ляшко добавил, что оснований для введения красной зоны пока нет ни в одном регионе.
По словам министра, когда применяется "желтый" уровень, происходит региональное деление, то есть где-то будет желтая зона, где-то – оранжевая, а в некоторых регионах – красная. Однако Ляшко еще раз добавил, что сейчас есть основания только для введения желтой.
Однако локдауна не избежать, – Кузин
Главный санитарный врач Игорь Кузин убежден, что в Украине таки введут локдаун. Однако он прогнозирует, что красная зона будет не раньше ноября.
Однако для вакцинированных людей обещают привилегии.