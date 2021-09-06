Україна перевищила позначки, які можуть перенести країну із зеленої зони в жовту. Про це заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко в ефірі одного з українських телеканалів.

До речі Спершу буде жовта зона, – у МОЗ розповіли, коли в Україні можуть ввести локдаун

Уряду передали звернення від МОЗ. Тому цього тижня комісія техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій розгляне його. Більше від усього, з наступного понеділка (13 вересня – 24 канал) Україна перейде в жовтий рівень епідемічної небезпеки,

– сказав Ляшко.

Чи можуть ввести червону зону

Водночас Ляшко додав, що підстав для введення червоної зони поки немає у жодному регіоні.

За словами міністра, коли застосовується "жовтий" рівень, відбувається регіональний поділ, тобто десь буде жовта зона, десь – помаранчева, а в деяких регіонах – червона. Однак Ляшко ще раз додав, що наразі є підстави лише запровадження жовтої.

Проте локдауна не уникнути, – Кузін

Головний санітарний лікар Ігор Кузін переконаний, що в Україні таки введуть локдаун. Однак він прогнозує, що червона зона буде не раніше листопада.

Однак для вакцинованих людей обіцяють привілеї.

Зверніть увагу! За добу 5 вересня COVID-19 зареєстрували у 773 людей. Крім того, 457 хворих одужали, а 18 – на жаль, померли. Щеплення проти вірусу зробили 41 787 українців.