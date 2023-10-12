Эти беспилотники очень важны для обороны Украины. Это подчеркнул вице-президент по глобальному развитию бизнеса и маркетингу оборонного подрядчика AeroVironment Чарли Дин.
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Эти беспилотники ВСУ уже используют
В настоящее время украинские военные имеют больше меньших дронов Switchblade 300, чем больших моделей Switchblade 600, но это скоро изменится,
– сказал Чарли Дин.
По его словам, Switchblade 600 "чрезвычайно важны для обороны Украины".
Обратим внимание, что беспилотники Switchblade и баражирующие боеприпасы Phoenix Ghost Украина получала в рамках пакетов военной помощи. БПЛА Switchblades американские военные использовали в Ираке и Афганистане. И все чаще, говорят в СМИ, можно увидеть видео с их работой в Украине. Правда, Пентагон не рассказывает, сколько таких дронов нам предоставили.
Журналисты Newsweek направили запрос в Пентагон. В нем пытались узнать, сколько таких беспилотников передали Украине. Впрочем, оборонное ведомство отметило, что не может предоставить никакой дополнительной информации, которая касалась "конкретного количества или типов вооружений, систем и оборудований, предоставленных нашим украинским партнерам", кроме общедоступных объявлений.
В то же время Министерство обороны США отметило, что "будет продолжать поддерживать Украину средствами для защиты в ближайшей перспективе и сдерживания от дальнейшей агрессии". Об этом заявил спикер ведомства Джефф Юргенсен в своем заявлении.
Дин отметил, что США предоставили Украине "очень большое количество" Switchblade 300. Он добавил, что "они были быстро использованы на поле боя по назначению".
Различие между 300 и 600 моделями Switchblade
- Собственно, Switchblade 300 до сих пор дорабатывается и обновляется. Последняя версия способна преодолевать более 20 километров и летать более 20 минут.
- Switchblade 300 разработана для непосредственной и немедленной воздушной поддержки подразделения. Эти беспилотники претерпели "немалое количество изменений за эти годы".
- Зато Switchblade 600 больше. Он уже предназначен для уничтожения вражеских танков и бронированных машин, разбросанных в поле боя. Новейшие модели способны летать более 40 минут, а их скорость почти 113 километров в час.
- С учетом того, что российские военные оснащены тяжелой бронетехникой, "использование такого оружия как Switchblade 600 имеет решающее значение для поражения этих вражеских систем вооружения", отметил Дин.
- Собственно, Switchblade 600 способен работать в радиусе 80 километров. По словам Дина, это означает, что "они могут уничтожать очень важные российские объекты далеко за линией фронта, чего не может сделать ни одно оружие".