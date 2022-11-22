Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт Павел Нарожный. Он также отметил, что американский Grey Eagle несет на себе ракеты Hellfire – гораздо более современные боеприпасы.

Читайте также США передали Украине оружия на 18 миллиардов долларов, поэтому вынуждены ускоренно восстанавливать ресурсы

Павел Нарожный объясняет, что он летает на высоте 8 километров – такая высота, это потолок ПВО средней дальности.

"Эти беспилотники можно сбивать, но это гораздо сложнее сделать, чем попасть в "Байрактар". Если оценивать ударные составляющие – то американский БПЛА гораздо более мощный и продвинутый", – резюмирует специалист.

Павел Нарожный оценил Grey Eagle: смотрите видео

Не трудно догадаться, почему нам не дают Grey Eagle: по всей вероятности, он будет выполнять задачи на линии столкновения, или же во вражеском тылу. Если мы будем применять их достаточно активно, то есть шанс, что россияне хотя бы один из БПЛА собьют и получат доступ к новым технологиям, а особенно к радарам.

Grey Eagle могут изменить ход войны

В обращении Сената говорится, что у этой техники есть потенциал изменить стратегический ход войны в пользу Украины.

По информации СМИ, несколько сенаторов Конгресса США просят администрацию Байдена пересмотреть свое решение по поставкам в Украину разведывательно-ударных беспилотных летательных аппаратов MQ-1C Gray Eagle – предоставить дроны.

Напомним, ранее сообщалось, что США не предоставят Украине беспилотники Gray Eagle MQ-1C. У Байдена считают, что это может привести к эскалации конфликта.