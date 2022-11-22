Про це 24 каналу розповів військовий експерт Павло Нарожний. Він також зазначив, що американський Grey Eagle несе на собі ракети Hellfire – набагато сучасніші боєприпаси.

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Павло Нарожний пояснює, що він літає на висоті 8 кілометрів – така висота, це стеля ППО середньої дальності.

"Ці безпілотники можна збивати, але це набагато складніше зробити, аніж поцілити у "Байрактар". Якщо оцінювати ударні складові – то американський БПЛА набагато потужніший та просунутий", – резюмує фахівець.

Павло Нарожний оцінив Grey Eagle: дивіться відео

Не важко здогадатися, чому нам не дають Grey Eagle: цілком ймовірно, він буде виконувати задачі на лінії зіткнення, або ж у ворожому тилу. Якщо ми будемо застосовувати їх досить активно, то є шанс, що росіяни бодай один із БПЛА зіб’ють та отримають доступ до нових технології – а особливо, до радарів.

Grey Eagle можуть змінити хід війни

У зверненні Сенату мовиться, що ця техніка має потенціал змінити стратегічний хід війни на користь України.

За інформацією ЗМІ, декілька сенаторів Конгресу США просять адміністрацію Байдена переглянути своє рішення щодо постачання в Україну розвідувально-ударних безпілотних літальних апаратів MQ-1C Gray Eagle – надати дрони.

Нагадаємо, раніше повідомляли, що США не нададуть Україні безпілотники Gray Eagle MQ-1C. У Байдена вважають, що це може призвести до ескалації конфлікту.