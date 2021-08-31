Головні новації такі:

Підтримка зайнятості

Стартапи отримуватимуть 50% знижку по податку на прибуток та 100% знижку, якщо знаходяться за межами великих міст. Ця норма вже діє на сьогодні. Розширюється поняття "стартап". На сьогодні це бізнес з річним оборотом не більше 40 тисяч доларів. Пропонується збільшити межу до 68 тисяч доларів. Тобто фактично в Кореї весь малий бізнес за межами великих міст буде звільнений від податку на прибуток;

Цікаво Україну чекає тест на суб'єктність

Якщо компанія найме жінку, яка тривалий час не працювала через вагітність або догляд за новонародженим, компанія може зменшити виплати податку на 30% від її заробітної плати.

Боротьба з бідністю

Якщо компанія розподіляє частину прибутку серед працівників, вона може зменшити податок на прибуток на 15% від розподіленої суми;

ПДФО можна зменшити на 20% від зроблених благодійних пожертв, якщо сума не перевищує 8,5 тисячі доларів та на 35% на все, що перевищує 8,5 тисячі доларів;

На 1,7 тисячі доларів збільшені рівні, нижче яких родина вважається малозабезпеченою та отримує соцвиплату. Тепер це 18,8 тисячі на рік, якщо людина живе одна; 27,3 тисячі на рік для подружжя, в якому працює тільки одна людина; 32,4 тисячі доларів на рік для подружжя, в якому обидва працюють.

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Підтримка інновацій

Компанії зможуть зменшувати оплату податку на прибуток на 30-50% (в залежності від розміру компанії) від витрат на інновації.

Цікаво є те, що Уряд Південної Кореї, населення якої складає 52 мільйони осіб і з ВВП у 1,6 трильйона доларів, рахує кожний цент, а згадані податкові поступки вважають дорогими, оскільки державний бюджет втрачатиме щороку 1,8 мільярда доларів.

Натомість Уряд України, населення якої складає близько 41 мільйона осіб і ВВП 153 мільярди доларів, не рахує такі суми великими. Для України це, наприклад, менше ніж місячний план запозичень…