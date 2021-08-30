А именно, новейшая и "не имеющая аналогов в мире" техника, которая еще даже не поставляется в российскую армию и продолжает находиться в стадии испытаний, уже проходит модернизацию!

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Например, не так давно было заявлено о том, что российский истребитель, который россияне почему-то относят к пятому поколению, Су-57, уже проходит модернизацию, и производство его обновлённой версии намечено на 2025 год.

Но, что самое интересное, на сегодняшний день так называемое серийное производство Су-57 для нужд ВКС РФ представляет собой выпуск 1-2 самолетов в год. Причем первый серийный самолет разбился в декабре 2019 во время испытательного полета, за несколько дней до запланированной передачи ВКС РФ.

Второй "серийный" Су-57, который таки удалось передать ВКС РФ, до сих пор остается на испытаниях в Государственном летно-испытательном центре в Ахтубинске (ГЛИЦ). То есть, фактически, в состав ВКС РФ в декабре 2020 года он был передан исключительно формально, а по факту, продолжает проходить испытания.

То есть, самолет не имеет серийного производства, но уже проходит модернизацию, то есть, проходит вливание средств в то, что также сразу не сможет быть серийным, ибо должно будет пройти цикл испытаний. Выходит, что серийное производство Су-57, по факту, откладывается еще на несколько лет?

Но это касается не только российских истребителей, «не имеющих аналогов в мире».

В 2015 году директор Уралвагонзавода Олег Сиенко заявил о том, что предприятие получило заказ на изготовление 2300 экземпляров современных, "не имеющих аналогов в мире", танков Т-14 "Армата" до 2020 года!

Серийное производство танков так и не началось, а в 2020-м глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что поставки Т-14 "Армата" в ВС РФ развернутся весной 2021-го.

В 2021 поставки танков Т-14 "Армата" перенесли на 2022 год

Между тем, пока официальные лица играли в пинг-понг танком Т-14 "Армата", нынешний гендиректор концерна "Уралвагонзавод" Александр Потапов заявил, что новейший российский танк Т-14 "Армата" проходит модернизацию и в него будет внедрен искусственный интеллект…

То есть, аналогично, как и с Су-57, боевая машина не вышла в серию, не поступила толком в войска, радуя потребителей годами дефилированием в пропагандистских роликах, а не в составе вооружённых сил, уже проходит модернизацию. То есть, сроки поставки в войска новейшей российской техники настолько продолжительные, что она успевает устареть и требует модернизации? А эта модернизация, тем самым, будет требовать новых испытаний.

Замкнутый круг

Но именно этот замкнутый круг позволяет российским властям уже который год, а скоро уже и десятилетие, кормить население РФ сказками про современную и "не имеющую аналогов в мире" технику, которую панически боятся в НАТО. Правда она штучная и порою картонная, но даже в таком виде вызывает приступ инфаркта у капиталистов.