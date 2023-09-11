Президент Украины в интервью отметил важность помощи нашему государству. Он отметил, что если ее станет меньше, экономика страны вынуждена будет стать милитаризованной.

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Война может затянуться

Прежде всего он отметил, что сворачивание помощи Украине станет причиной продолжения войны. И поэтому риски уже ожидают сам Запад.

Ведь сложно предположить, какой может быть реакция миллионов украинских беженцев в странах Европы, если узнают, что их страну бросили. Наши земляки очень благодарны всем, кто их приютил и не забудут ту щедрость и доброту, которую проявляли друзья Украины. Но, уверяет глава государства, для Европы не будет "хорошей историей", если она "загонит этих людей в угол".

В издании отмечают, что война на истощение поставила бы наше государство на развилку. Так, Украина потеряет еще больше людей как на линии фронта, так и в эмиграции. А это станет причиной "полностью милитаризованной экономики".

По словам Зеленского, правительство вынуждено будет предложить эту перспективу украинцам. Но он не уточнил, как. В издании отмечают, что президент "морально" готов к переменам.

Но он обсудит эту идею со своим народом только тогда, когда слабость в глазах его западных поклонников станет "трендом". Настал ли этот момент? "Нет, еще нет, – говорит он. – Слава Богу",

– пишут в издании.

Сохранить поддержку будет сложно

Глава государства осознает, что в случае прекращения экономической поддержки со стороны Запада, ситуация в Украине существенно усложнится. Это нанесет ущерб не только экономике страны, но и военным усилиям. Поэтому он безапелляционен в своих утверждениях.

Если вы не с Украиной, вы с Россией, а если вы не с Россией, вы с Украиной. И если партнеры не помогают нам, значит, они помогут России победить. Вот так,

– подчеркнул он.

Он осознает, что сохранить поддержку будет сложно. Особенно на фоне отсутствия значительного прогресса на фронте. А также, что некоторые из союзников, в частности США, в 2024 году проводят выборы.