Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов. По его словам, этот вопрос следует рассматривать комплексно.
Достойно внимания На земле, воде и в небе: как и чем военная техника НАТО преобладает русский
Западные партнеры не раз заявляли, что Украине запрещено атаковать территорию России их оружием. Однако ВСУ могут уничтожать военные цели кафиров из собственного оружия.
Источник:Report
Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов. По его словам, этот вопрос следует рассматривать комплексно.
Достойно внимания На земле, воде и в небе: как и чем военная техника НАТО преобладает русский