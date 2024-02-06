Эстония – одна из стран, которая постоянно поддерживает наше государство. Журналисты 24 Канала взяли большое интервью с Кусти Салмом – постоянным секретарем Минобороны Эстонии.

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Что нужно для победы

Украина и западное сообщество в целом имеют все преимущества (над Россией, – 24 Канал). Давайте просто посмотрим на статистику. Мы в 30 раз богаче по валовому внутреннему продукту, у нас в 13 раз больше денег на оборону. Доступ к технологиям, талантам, труду, капиталу намного лучше,

– сказал Кусти Салм.

Он детализировал: западные союзники Украины имеют инновации, новые технологии и возможность более быстрой генерации. Поэтому нужно воспользоваться этими преимуществами в военном плане.

За сколько Украина может выиграть войну

Эстония подготовила план военной стратегии для стран Запада, чтобы помочь Украине выиграть войну за три года. Согласно документу, если консолидировать усилия западных стран, то вклад каждой страны в победу Украины будет небольшим, ведь ВВП партнеров почти в 30 раз больше, чем ВВП России.

Запад должен нарастить производство оборонно-промышленного сектора и поддерживать Украину более решительно – особенно это касается США.

Кусти Салм замечает: стратегия должна быть осуществимой, и тогда все удастся. А если отнестись к ней как к задаче, которая требует сверхчеловеческих, геркулесовых усилий, то будет сложнее взяться.

Москва сама попросит о мире, но для этого надо поработать

Наши расчеты показывают: если мы будем продолжать помогать на том же уровне, что и до сих пор в течение этих 22 месяцев войны, тогда Украина победит. Ваша страна поставит Россию на путь истощения. Туда, где у них ежедневно будет меньше рабочей силы, боеприпасов и оружия, чем было вчера,

– сказал эстонский чиновник.

Когда ресурс России начнет истощаться, тогда оккупанты поймут, "что война – это конец дороги, есть потери". Это откроет путь к переговорам на условиях Украины.

Россия предложит мирное соглашение, когда увидит, что дипломатический результат для нее более благоприятный, чем военный. Сейчас, говорит Кусти Салм, все наоборот, поэтому впереди еще много работы.