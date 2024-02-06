Естонія – одна з країн, яка постійно підтримує нашу державу. Журналісти 24 Каналу узяли велике інтерв'ю з Кусті Салмом – постійним секретарем Міноборони Естонії.

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Що потрібно для перемоги

Україна та західна спільнота в цілому мають усі переваги (над Росією, – 24 Канал). Давайте просто поглянемо на статистику. Ми в 30 разів багатші за валовим внутрішнім продуктом, у нас у 13 разів більше грошей на оборону. Доступ до технологій, талантів, праці, капіталу набагато кращий,

– сказав Кусті Салм.

Він деталізував: західні союзники України мають інновації, нові технології і можливість генерувати швидше. Тож потрібно скористатися цими перевагами у військовому плані.

За скільки Україна може виграти війну

Естонія підготувала план військової стратегії для країн Заходу, щоб допомогти Україні виграти війну за три роки. Відповідно до документу, якщо консолідувати зусилля західних країн, то внесок кожної країни у перемогу України буде невеликий, адже ВВП партнерів у майже 30 разів більший, ніж ВВП Росії.

Захід має наростити виробництво оборонно-промислового сектора і підтримувати Україну більше рішуче – особливо це стосується США.

Кусті Салм зауважує: стратегія має бути здійсненною, і тоді все вдасться. А якщо поставитися до неї як до завдання, котре вимагає надлюдських, геркулесових зусиль, то буде складніше взятися.

Москва сама попросить про мир, але для цього треба попрацювати

Наші розрахунки показують: якщо ми продовжуватимемо допомагати на тому ж рівні, що й досі протягом цих 22 місяців війни, тоді Україна переможе. Ваша країна поставить Росію на шлях виснаження. Туди, де у них щодня буде менше робочої сили, боєприпасів та зброї, ніж було вчора,

– сказав естонський посадовець.

Коли ресурс Росії почне виснажуватися, тоді окупанти зрозуміють, "що війна – це кінець дороги, є втрати". Це відкриє шлях до переговорів на умовах України.

Росія запропонує мирну угоду, коли побачить, що дипломатичний результат для неї більш сприятливий, аніж військовий. Зараз, говорить Кусті Салм, усе навпаки, тож попереду ще багато роботи.