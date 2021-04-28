За 10 лет газодобычу в Украине вполне реально увеличить до 30 млрд кубометров в год. Это позволит полностью отказаться от его импорта и сэкономит сотни миллиардов бюджетных гривен.

Такие выводы сделали международные аудиторы-консультанты на основании анализа новых проектов "Нафтогаза" и частных компаний, которые те планируют реализовать в течение ближайших 10 лет.

Мы построили комплексную макроэкономическую модель экономики Украины, которая подробно и глубоко моделирует взаимоотношения между всеми секторами экономики. На базе этой модели был сделан прогноз развития экономики. Если мы реализуем стратегию развития, Украина гипотетически получает возможность дополнительно получить 295 млрд гривен ВВП,

– рассказал партнер, руководитель отраслевой практики энергетики KPMG в Украине Олег Неплях.

Наращивать объемы газодобычи в "Нафтогазе" планируют за счет освоения крупных и перспективных нефтегазовых участков Юзовской площади и Черноморского шельфа.

Государственная компания получила в разработку залежи, которые имеют очень большой потенциал. В случае открытия и привлечения в добычу, они смогут в большей части удовлетворить потребности в газе и возможно открыть перспективы для экспорта газа в страны Европы. Чем быстрее мы проинвестирует в эту отрасль средства, тем быстрее мы получим отдачу,

– резюмировал директор дивизиона "Нафтогаз Разведка и Добыча" Александр Романюк.

Для привлечения инвестиций и развития нефтегазовой отрасли нужно фискальное стимулирование и предсказуемая налоговая политика государства. Отмечают газодобытчики.

"Украина имеет огромный потенциал к повышению добычи газа. У нас есть 800 млрд кубов газа в запасах. Газодобывающая отрасль очень капиталоемкая и очень рискованная и для того, чтобы компании могли уже сегодня инвестировать в сектор, им нужны гарантии. Государство должно внедрить налоговые стимулы и гарантировать неизменность налоговых ставок до 2030", – подчеркнул исполнительный директор Ассоциации газодобывающих компаний Украины Артем Петренко.

Специалисты подсчитали: если воплотить сценарий развития газодобычи в 2021-2030 годах, рост производства позволит создать 22 тысячи новых рабочих мест в секторе, а поступления в бюджет увеличить на 145 млрд гривен. А это, по подсчетам специалистов, для экономики будет означать – плюс 3% к годовому ВВП Украины.