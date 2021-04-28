За 10 років газовидобуток в Україні цілком реально збільшити до 30 млрд кубометрів на рік. Це дозволить повністю відмовитись від його імпорту та зекономить сотні мільярдів бюджетних гривень.

Такі висновки зробили міжнародні аудитори-консультанти на підставі аналізу нових проєктів "Нафтогазу" та приватних компаній, які ті планують реалізувати впродовж найближчих 10 років.

Ми побудували комплексну макроекономічну модель економіки України, яка детально та глибоко моделює взаємовідносини між усіма секторами економіки. На базі цієї моделі було зроблено прогноз розвитку економіки. Якщо ми реалізовуємо стратегію розвитку, Україна гіпотетично отримує можливість додатково отримати 295 млрд гривень ВВП,

– розповів партнер, керівник галузевої практики енергетики KPMG в Україні Олег Неплях.

Нарощувати обсяги газовидобутку у "Нафтогазі" планують за рахунок освоєння великих і перспективних нафтогазових ділянок Юзівської площі та Чорноморського шельфу.

Державна компанія отримала у розробку поклади, що мають дуже великий потенціал. У разі відкриття та залученню у видобуток, вони зможуть у більшій частині задовольнити потреби у газі й можливо відкриє перспективи для експорту газу у країни Європи. Чим швидше ми проінвестуємо в цю галузь кошти, тим швидше ми отримаємо віддачу,

– резюмував директор дивізіону "Нафтогаз Розвідка та Видобуток" Олександр Романюк.

Для залучення інвестицій та розвитку нафтогазової галузі потрібне фіскальне стимулювання і передбачувана податкова політика держави. Наголошують газовидобувники.

"Україна має величезний потенціал до підвищення видобутку газу. В нас є 800 млрд кубів газу в запасах. Газовидобувна галузь є дуже капіталоємною та дуже ризикованою і для того, щоб компанії могли вже сьогодні інвестувати в сектор їм потрібні гарантії. Держава має впровадити податкові стимули та гарантувати незмінність податкових ставок до 2030", – підкреслив виконавчий директор Асоціації газовидобувних компаній України Артем Петренко.

Фахівці порахували: якщо втілити сценарій розвитку газовидобування у 2021–2030 роках, зростання виробництва дозволить створити 22 тисяч нових робочих місць у секторі, а надходження до бюджету збільшити на 145 млрд гривень. А це, за підрахунками фахівців, для економіки означатиме – плюс 3% до річного ВВП України.