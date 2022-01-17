По информации СМИ, информацию о начале предарбитражных консультаций подтвердили 3 источника в правительстве. В Украине оценивают убытки из-за нарушения Польшей соглашения об ассоциации в сотни миллионов евро.

Интересно Варшава анонсировала новую встречу Дуды и Зеленского

Консультации являются началом арбитражного спора

В правительстве убеждены, что Польша нарушает соглашение об ассоциации с ЕС, из-за чего и начала консультации. Согласно тому же соглашению, консультации являются началом арбитражного спора. Евросоюз, то есть Польша, которая является его частью, не выполняет свои обязательства.

Такой шаг в правительстве назвали вынужденным, поскольку из-за действий Польши наша страна терпит убытки.

Это был вынужденный шаг, ведь 2021 год стал максимально критичным в автомобильной истории Украина-Польша,

– заявил один из собеседников.

Польша ограничивает въезд украинских грузовиков с товаром для экспорта и не выдает необходимое количество разрешений. Это касается как и продукции для польского рынка, так и в целом рынка ЕС. Убытки от таких действий в прошлом году оценивают в 500 миллионов евро. Однако в этом году цифра может вырасти.

Украинское правительство, по информации СМИ, не верит в мирное решение спора с Польшей, поскольку все предыдущие попытки убедить соседнюю страну выполнить обязательства завершились ничем. Таким же является результат публичных предупреждений Киева.

Последние новости об отношениях Украины и Польши

С 1 января 2022 года Польша начала свое председательство в ОБСЕ. Безопасности Украины там пообещали уделять особое внимание. Свой первый визит новый глава организации Збигнев Рау совершит на Донбасс.

В январе 2022 года Украина и Польша отметили 30-ю годовщину становления дипломатических отношений.

Во время кибератаки на правительственные сайты Украины пользователи видели антиукраинские сообщения на трех языках, среди которых польский. В Польше заявили, что перевод "ломаный", а эти действия направлены на подрыв украинско-польских отношений.

К теме предлагаем сюжет об экономических итогах 2021 года для Украины: смотрите видео