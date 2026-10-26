"Фаза накопления ракет": военный рассказал, к чему готовится Украина

Об этом в эфире 24 Канала рассказал председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ. По его словам, реальные объемы производства украинских крылатых и баллистических ракет засекречены. Назывались разные цифры, но это не более чем оценки и прогнозы.

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Украина накапливает ракеты

Как подчеркнул Тимочко, никто публично не будет рассказывать о реальном количестве ракет на складах и о том, с какой скоростью их производят. Скорее всего, Силы обороны сейчас накапливают ракеты для будущих атак.

Ракетные удары особенно эффективны тогда, когда они носят серьезно массированный характер. Не разовые запуски нескольких ракет, а запуск нескольких десятков ракет за определенный промежуток времени. Думаю, что мы сейчас находимся именно в фазе этого процесса накопления– отметил Тимочко.

Бесспорно, часть ракет Украина уже применяет в конкретных операциях и добивается успехов. Например, 25 октября Силы обороны нанесли удар по заводу "Энергия" в Липецкой области. Известно, что предприятие производит аккумуляторы для беспилотников и элементы питания для зенитно-ракетных комплексов.

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Тимочко рассказал о производстве ракет в Украине: смотрите видео 24 Канала

Добавим, что в начале октября стало известно, что Украина впервые применила собственную баллистическую ракету. Она поразила цель на временно оккупированных территориях. Речь идет именно о ракете FP-7 от компании Fire Point.