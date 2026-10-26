"Фаза накопичення ракет": військовий сказав, до чого готується Україна

Про це в ефірі 24 Каналу розповів голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ. За його словами, реальні обсяги виробництва українських крилатих та балістичних ракет засекречені. Лунали різні цифри, але це не більше ніж оцінки та прогнози.

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Україна накопичує ракети

Як наголосив Тимочко, ніхто публічно не розповідатиме про реальну кількість ракет на складах та з якою швидкістю їх виробляють. Найімовірніше, Сили оборони зараз накопичують ракети для майбутніх атак.

Ракетні удари особливо ефективні тоді, коли є серйозно масованими. Не разово кілька ракет. А в певному проміжку часу запускати по кілька десятків ракет. Думаю, що ми зараз у фазі саме оцього процесу накопичення– зазначив Тимочко.

Безперечно, частину ракет Україна вже застосовує в конкретних операціях та має успіхи. До прикладу, 25 жовтня Сили оборони вдарили по заводу "Енергія" в Липецькій області. Відомо, що підприємство виробляє акумулятори для безпілотників та елементи живлення для зенітних ракетних комплексів.

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Тимочко розповів про виробництво ракет в Україні: дивіться відео 24 Каналу

Додамо, на початку жовтня стало відомо, що Україна вперше застосувала власну балістичну ракету. Вона вразила ціль на тимчасово окупованих територіях. Йдеться саме про ракету FP-7 від компанії Fire Point.