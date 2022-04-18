По словам вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольги Стефанишиной, первую часть опросника подготовили в течение недели.

Важно Процесс может длиться долго, – эксперт о перспективах вступления Украины в ЕС

Стефанишина объяснила, что опросник состоит из двух частей:

первая содержит политические и экономические критерии,

а вторая – оценку соответствия украинского законодательства актам права ЕС.

Мы проанализировали все последние опросники, которые Европейская Комиссия предоставляла другим государствам. Это помогло нам в максимально сжатые сроки подготовить ответы, – сказала вице-премьер-министр.

Следующие шаги:

Европейская Комиссия получает и анализирует ответы на опросник украинской стороны;

Еврокомиссия представляет свое мнение относительно того, насколько Украина отвечает Копенгагенским критериям и рекомендует, предоставить ли стране статус кандидата;

Лидеры ЕС, основываясь на мнении Европейской Комиссии, окончательно должны принять решение о предоставлении Украине статуса кандидата на членство в ЕС.

Как Украина получила опросник

8 апреля глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен вручила президенту Украины Владимиру Зеленскому опросник. Он нужен для получения статуса кандидата на членство в Евросоюзе. В настоящее время работа над опросником от ЕС уже почти завершена.