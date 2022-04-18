По словам вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольги Стефанишиной, первую часть опросника подготовили в течение недели.
Важно Процесс может длиться долго, – эксперт о перспективах вступления Украины в ЕС
Стефанишина объяснила, что опросник состоит из двух частей:
- первая содержит политические и экономические критерии,
- а вторая – оценку соответствия украинского законодательства актам права ЕС.
Мы проанализировали все последние опросники, которые Европейская Комиссия предоставляла другим государствам. Это помогло нам в максимально сжатые сроки подготовить ответы, – сказала вице-премьер-министр.
Следующие шаги:
- Европейская Комиссия получает и анализирует ответы на опросник украинской стороны;
- Еврокомиссия представляет свое мнение относительно того, насколько Украина отвечает Копенгагенским критериям и рекомендует, предоставить ли стране статус кандидата;
- Лидеры ЕС, основываясь на мнении Европейской Комиссии, окончательно должны принять решение о предоставлении Украине статуса кандидата на членство в ЕС.
Как Украина получила опросник
8 апреля глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен вручила президенту Украины Владимиру Зеленскому опросник. Он нужен для получения статуса кандидата на членство в Евросоюзе. В настоящее время работа над опросником от ЕС уже почти завершена.
Брифинг Зеленского и Урсулы фон дер Ляен 8 апреля: смотрите видео