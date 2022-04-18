За словами віцепрем'єр-міністерки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольги Стефанішиної, першу частину опитувальника підготували впродовж тижня.

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Стефанішина пояснила, що опитувальник складається з двох частин:

перша містить політичні та економічні критерії,

а друга – оцінку відповідності українського законодавства актам права ЄС.

Ми проаналізували всі останні опитувальники, які Європейська Комісія надавала іншим державам. Це допомогло нам у максимально стислі терміни підготувати відповіді, – сказала віцепрем'єр-міністерка.

Наступні кроки:

Європейська Комісія отримує та аналізує відповіді на опитувальник від української сторони;

Єврокомісія презентує свою думку щодо того, наскільки Україна відповідає Копенгагенським критеріям та рекомендує, чи надати країні статусу кандидата;

Лідери ЄС, базуючись на думці Європейської Комісії, остаточно мають ухвалити рішення про надання Україні статусу кандидата на членство в ЄС.

Як Україна отримала опитувальник

8 квітня очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн вручила президенту України Володимиру Зеленському опитувальник. Він потрібен для набуття статусу кандидата на членство в Євросоюзі. Наразі робота над опитувальником від ЄС вже майже завершена.