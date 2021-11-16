В то же время МИД Украины рассматривает подписание Путиным указа о признании Россией так называемых "сертификатов о происхождении товаров", которые выдают на территории ОРДЛО, как нарушение законодательства Украины и норм международного права. Соответствующий указ российский президент подписал 15 ноября 2021 года.

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Указ противоречит обязательствам России

Россия целенаправленно затягивает оккупированные территории в свое экономическое, политическое, электоральное и информационное пространство. Признание "сертификатов" и одностороннее определение пунктов пропуска для перемещения товаров через временно неподконтрольный участок границы Украины это демонстрируют.

Министерство иностранных дел Украины подчеркнуло, что подписание указа противоречит обязательствам России по:

минскими договоренностям;

договоренностям в рамках нормандского формата.

В то же время в МИД отметили, что указ "подваживает" усилия Германии, Франции и Украины для возобновления продуктивной работы соответствующих важных площадок по мирному урегулированию.

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Что этому предшествовало