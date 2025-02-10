Об этом он заявил во время теледебатов с лидером ХДС/ХСС Фридрихом Мерцом на пост канцлера Германии, сообщает 24 Канал со ссылкой на DW.

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Почему Украина не может войти в НАТО скоро

Немецкий канцлер заявил, что членство нашего государства в Североатлантическом альянсе "не произойдет в ближайшее время", поскольку в Соединенных Штатах отклонили это предложение. В то же время он признает потребность в таком пополнении НАТО.

Украина должна присоединиться к НАТО, но пока она не может этого сделать, потому что НАТО не имеет стран-членов, которые находятся в состоянии войны,

– сказал Олаф Шольц.

В свою очередь Фридрих Мерц, отвечая на вопрос, должна ли Украина вступить в НАТО, заявил, что "они не могут этого сделать", поскольку Альянс "не принимает членов, которые находятся в состоянии войны".

Впрочем, предоставление Украине статуса кандидата на вступление в ЕС он называет "правильным решением". По его словам, вступление в Евросоюз даст Украине "значительно больше безопасности". Он не упомянул о перспективе вступления Украины в НАТО после окончания войны.

Напомним, ранее канцлер Германии Олаф Шольц сообщил, что считает обсуждение размещения миротворческих сил в Украине неуместным и преждевременным, поскольку это предполагает, что Украина не получит оккупированные территории.