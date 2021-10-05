К тому же действия Кремля нанесли удар по международному правопорядку. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время выступления на Варшавском форуме безопасности.

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Кулеба: Нужно большее присутствие НАТО в Черном море

Дипломат отметил, что российская оккупация Крыма разрушила не только территориальную целостность Украины. Это также повлияло на всю ситуацию с безопасностью в Черном море.

Сейчас нужно большее присутствие НАТО в Черном море, а также более тесное взаимодействие между черноморскими странами. Совместными действиями и в тесном сотрудничестве мы способны восстановить баланс безопасности,

– отметил он.

Кулеба также поблагодарил присутствующих на панельной дискуссии министров иностранных дел Турции, Финляндии и Польши за активное участие в создании Крымской платформы. Инициатива направлена, в частности, и на преодоление безопасности вызовов милитаризации временно оккупированного полуострова.

И добавил, Украина уделяет приоритетное значение восстановлению, укреплению и перевооружению Военно-Морских сил Вооруженных сил Украины.

Морская торговля в Черном море под угрозой из-за действий России, – Кулеба

По словам главы МИД Украины, Черное море всегда славилось морской торговлей. Но сейчас она под угрозой из-за действий России. Поэтому для ее защиты необходимо именно восстановление баланса безопасности в регионе.

Он также решительно отверг принцип "не раздражать Россию", когда говорится о политике НАТО в Черном море. Ведь Кремль раздражает сам факт существования Альянса, поэтому там будут воспринимать любые действия как провокацию.

"Вопрос только делаете вы что-то или нет. Если ничего не делать, Россия будет делать за вас", – отметил Кулеба.