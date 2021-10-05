До того ж дії Кремля завдали удару по міжнародному правопорядку. Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час виступу на Варшавському безпековому форумі.

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Кулеба: Потрібна більша присутність НАТО в Чорному морі

Дипломат наголосив, що російська окупація Криму зруйнувала не лише територіальну цілісність України. Це також вплинуло на всю ситуацію з безпекою в Чорному морі.

Нині потрібна більша присутність НАТО в Чорному морі, а також більш тісна взаємодія між чорноморськими країнами. Спільними діями та в тісній співпраці ми здатні відновити безпековий баланс,

– відзначив він.

Кулеба також подякував присутнім на панельній дискусії міністрам закордонних справ Туреччини, Фінляндії та Польщі за активну участь у створенні Кримської платформи. Ініціатива спрямована, зокрема, і на подолання безпекових викликів мілітаризації тимчасово окупованого півострова.

І додав, Україна приділяє пріоритетне значення відновленню, зміцненню та переозброєнню Військово-Морських сил Збройних сил України.

Морська торгівля в Чорному морі під загрозою через дії Росії, – Кулеба

За словами очільника МЗС України, Чорне море завжди славилося морською торгівлею. Але нині вона під загрозою через дії Росії. Тому для її захисту необхідне саме відновлення балансу безпеки у цьому регіоні.

Він також рішуче відкинув принцип "не дратувати Росію", коли мовиться про політику НАТО у Чорному морі. Адже Кремль дратує сам факт існування Альянсу, тому там сприйматимуть будь-які дії як провокацію.

"Питання лише робите ви щось чи ні. Якщо нічого не робити, Росія робитиме за вас", – зауважив Кулеба.