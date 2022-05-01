Согласно информации, кибератаки против украинских информационных систем осуществлялись по указаниям тех людей, которые управляют атаками в отношении Украины на земле.

Важно С начала вторжения России Microsoft зафиксировала десятки кибератак на Украине

Заместитель председателя Госспецсвязи Виктор Жора отметил, что эти военные российские хакеры атаковали и другие демократические страны.

Украина в течение многих лет являлась тестовой площадкой атак российских хакеров. Подходы и технологии, "оттестованные" на украинской информационной инфраструктуре, они используют и в других странах,

– объяснил Виктор Жора.

Он привел пример 2014 года, когда российские хакеры атаковали серверы украинской Центральной избирательной комиссии. Впоследствии они же осуществили вмешательство в выборы в США, а именно в 2016 году и 2020 году.

Виктор Жора рассказал, что построение надежной киберзащиты – это глобальная задача.

"Мы должны объединиться, делиться знаниями и информацией, проводить общие тренинги и учения, чтобы вместе противостоять угрозе. Ведь она касается не только Украины", – добавил заместитель председателя Госспецсвязи Виктор Жора.

Что еще известно о российских хакерских атаках

Россияне пытались проникнуть в сети восточноевропейских стран, являющихся членами НАТО. Это подтверждает отчет Google, опубликованный 30 марта.

Российские хакеры собирали информацию с компьютеров, паразитируя по теме войны.

По данным СМИ, российские хакеры пытались атаковать украинские системы связи. Илон Маск заявил, что атаковали и спутниковые терминалы Starlink, которые он передал Украине.

Министерство юстиции США предъявило обвинение 23-летнему гражданину России. Теперь он является одним из самых разыскиваемых ведомством киберпреступников.

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