Соответствующую информацию 24 канала подтвердили в Офисе Президента. Там подчеркнули, что переговоры возможны, но только на условиях Киева.

Ранее Украина согласилась на переговоры с Россией: выбирают время и место

Очередная фальшивка от Москвы

Пресссекретарь спикера Кремля Сергей Песков отметил, что Владимир Путин 25 февраля якобы отдал приказ прекратить продвижение российских войск по территории Украины. Мол, сделали это в связи с договоренностью о переговорах.

Однако Россия цинично и лживо заявила, что украинская сторона отказывается от переговоров. Поэтому война продолжается.

В ОП опровергли фейк оккупантов

В Офисе Президента заявили, что готовы к переговорам, но только на условиях Украины.

Сейчас Украина отказалась от переговоров, потому что условия, которые переделала через посредников российская сторона, нас не удовлетворяют. Это была попытка принудить нас к капитуляции,

– отметили в ОП.

Напомним, пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров вечером 25 февраля сообщил, что урегулирование конфликта с Россией дипломатическим путем является неизменной позицией Украины. Он добавил, что представители обеих стран договариваются о месте и времени переговорного процесса.

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