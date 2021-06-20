Такое мнение озвучила нардеп от "Слуги народа", член комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности и обороны Ирина Верещук в эфире одного из украинских телеканалов.

Важно Путин оказался на крючке: Байден прижал главу Кремля на саммите

Верещук предложила найти еще какую-то платформу и спросить у международных партнеров, что будет индикаторами преодоления коррупции.

Джозеф Байден говорит: "Мы не можем пока вас принять в НАТО, потому что у вас не преодолена коррупция". Мы уже с ней боремся, сколько я помню. И сейчас мы не можем даже понять, что именно имеет в виду Байден, когда говорит, что у нас огромные проблемы,

– сказала нардеп.

Она напомнила, что в США есть закон о лоббизме, и то, что там называют нормальной лоббистской деятельностью, в Украине считают коррупцией.

"Что имеют в виду наши партнеры, называя нас глубоко коррумпированной страной? Когда мы поймем четкие индикаторы, которых мы должны достичь, которые мы должны преодолеть и побороть, тогда это будет предметный разговор. Пока это просто заявления", – резюмировала она.

Что этому предшествовало

14 июня 2021 года президент США Джо Байден на брифинге по итогам саммита НАТО заявил, что агрессия России против Украины не означает, что Киев никогда не сможет стать членом НАТО.

Но решение о вступлении Украины зависит от соответствия критериям Альянса, среди которых президент США выделил борьбу с коррупцией.