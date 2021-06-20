Таку думку озвучила нардепка від "Слуги народу", членкиня комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки й оборони Ірина Верещук в ефірі одного з українських телеканалів.

Важливо Путін опинився на гачку: Байден притиснув главу Кремля на саміті

Верещук запропонувала знайти ще якусь платформу і запитати у міжнародних партнерів, що буде індикаторами подолання корупції.

Джозеф Байден каже: "Ми не можемо поки вас прийняти в НАТО, бо у вас не подолано корупцію". Ми вже з нею боремося, скільки я пам'ятаю. І зараз ми не можемо навіть зрозуміти, що саме має на увазі Байден, коли каже, що в нас є величезні проблеми,

– сказала нардепка.

Вона нагадала, що у США є закон про лобізм, і те, що там називають нормальною лобістською діяльністю, в Україні вважають корупцією.

"Що мають на увазі наші партнери, називаючи нас глибоко корумпованою країною? Коли ми зрозуміємо чіткі індикатори, яких ми маємо досягнути, які ми маємо подолати й побороти, тоді це буде предметна розмова. Поки це просто заяви", – резюмувала вона.

Що цьому передувало

14 червня 2021 року президент США Джо Байден на брифінгу за підсумками саміту НАТО заявив, що агресія Росії проти України не означає, що Київ ніколи не зможе стати членом НАТО.

Але рішення про вступ України залежить від відповідності критеріям Альянсу, серед яких президент США виділив боротьбу з корупцією.