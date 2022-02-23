Во время своего выступления Дмитрий Кулеба вспомнил о Будапештском меморандуме. Однако министр подчеркнул, что речь о возвращении ядерного статуса не идет, сообщает 24 канал.
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Украина внесла вклад в мировую безопасность
Дмитрий Кулеба подчеркнул, что Украина внесла большой вклад в мировую безопасность, когда в 1994 году отказалась от ядерного статуса. Ведь наше государство было третьим в мире по количеству ядерного оружия.
Глава МИД подчеркнул, что наше государство надеется на то, что мир обеспечит нашу безопасность. Наше государство не собирается возвращать ядерный статус.
Украина внесла исторический вклад в глобальную безопасность. В 1994 году мы отказались от ядерного оружия. От третьего по размеру ядерного арсенала в мире. Мы не собираемся снова получать ядерное оружие. Мы сегодня ожидаем, что мир обеспечит нашу безопасность,
– подчеркнул Кулеба.
Украина начала консультации по Будапештскому меморандуму
Во время выступления на Мюнхенской конференции президент Владимир Зеленский заявил, что Украина в четвертый раз попытается созвать заседание стран-подписантов Будапештского меморандума.
Глава государства подчеркнул, что эта попытка будет последней, поскольку 3 предыдущие были неудачными.
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