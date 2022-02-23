Під час свого виступу Дмитро Кулеба згадав про Будапештський меморандум. Однак міністр підкреслив, що мова про повернення ядерного статусу не йде, повідомляє 24 канал.
Зауважте Росія не зупиниться на Україні, – Кулеба в ООН закликав відповісти на дії Путіна
Україна зробила внесок у світову безпеку
Дмитро Кулеба наголосив, що Україна зробила великий внесок у світову безпеку, коли в 1994 році відмовилася від ядерного статусу. Адже наша держава була третьою у світі за кількістю ядерної зброї.
Глава МЗС підкреслив, що наша держава сподівається на те, що світ забезпечить нашу безпеку. Наша держава не збирається повертати ядерний статус.
Україна зробила історичний внесок у глобальну безпеку. У 1994 році ми відмовилися від ядерної зброї. Від третього за розміром ядерного арсеналу у світі. Ми не збираємося знову отримувати ядерну зброю. Ми сьогодні очікуємо, що світ забезпечить нашу безпеку,
– наголосив Кулеба.
Україна почала консультації щодо Будапештського меморандуму
Під час виступу на Мюнхенській конференції президент Володимир Зеленський заявив, що Україна вчетверте спробує скликати засідання країн-підписантів Будапештського меморандуму.
Глава держави наголосив, що ця спроба буде останньою, оскільки 3 попередні були невдалими.
До теми – Зеленський анонсував скликання країн-підписантів будапештського меморандуму: дивіться відео