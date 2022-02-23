Під час свого виступу Дмитро Кулеба згадав про Будапештський меморандум. Однак міністр підкреслив, що мова про повернення ядерного статусу не йде, повідомляє 24 канал.

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Україна зробила внесок у світову безпеку

Дмитро Кулеба наголосив, що Україна зробила великий внесок у світову безпеку, коли в 1994 році відмовилася від ядерного статусу. Адже наша держава була третьою у світі за кількістю ядерної зброї.

Глава МЗС підкреслив, що наша держава сподівається на те, що світ забезпечить нашу безпеку. Наша держава не збирається повертати ядерний статус.

Україна зробила історичний внесок у глобальну безпеку. У 1994 році ми відмовилися від ядерної зброї. Від третього за розміром ядерного арсеналу у світі. Ми не збираємося знову отримувати ядерну зброю. Ми сьогодні очікуємо, що світ забезпечить нашу безпеку,

– наголосив Кулеба.

Зверніть увагу! Будапештський меморандум – це міжнародна угода, укладена 5 грудня 1994 року між Україною, Росією, Великою Британією та США про гарантії Україні через набуття нею неядерного статусу. Того ж дня Україна приєдналась до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї.

Україна почала консультації щодо Будапештського меморандуму

Під час виступу на Мюнхенській конференції президент Володимир Зеленський заявив, що Україна вчетверте спробує скликати засідання країн-підписантів Будапештського меморандуму.

Глава держави наголосив, що ця спроба буде останньою, оскільки 3 попередні були невдалими.

До теми – Зеленський анонсував скликання країн-підписантів будапештського меморандуму: дивіться відео