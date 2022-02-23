Ніхто не зможе відсидіти у стороні

Агресія Кремля має бути проблемою для всіх країн. Про це міністр закордонних справ сказав на засіданні Генеральної асамблеї ООН, інформує 24 канал.

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Я попереджаю кожну націю в цій видатній палаті. Ніхто не зможе відсидіти цю кризу, якщо Путін вирішить, що він може рухатися вперед своєю агресією проти України. Ваші держави та ваш народ зіткнуться з болючими наслідками разом з нами. Ось чому ми повинні використовувати цей останній шанс для дій і зупинити Путіна там, де він є,

– наголосив міністр.

Початок повномасштабної війни в Україні стане кінцем світового порядку. Якщо Росія зараз не отримає швидкої і рішучої відповіді, то це означатиме "банкрутство" міжнародної системи безпеки.

"Це похмурий сценарій, який поверне нас до найтемніших часів 20-го століття. Росія не зупиниться на Україні", – запевнив Кулеба.

Він зауважив, що Росія є постійним членом Ради безпеки ООН. Якщо її не покарають за порушення всіх правил, то інші держави зможуть скористатися цим та взяти приклад з агресорки. Зараз Путін намагається показати, що ООН слабка та нерішуча, а всі її правила не стосуються Кремля.

Реакція світу на визнання Росією фейкових республік на Донбасі

Велика Британія першою запровадила санкції через цинічний указ очільника Кремля. Так, обмеження стосуються 5 банків та 3 мільярдерів: Геннадія Тимченка, Ігоря Ротенберга та Бориса Ротенберга. Крім того, Лондон заборонив британцям вести бізнес на окупованих територіях України.

Німеччина призупинила сертифікацію російського газопроводу "Північний потік-2".

США також заборонили своїм громадянам вести бізнес чи здійснювати інвестиції на окупованому Донбасі. Джо Байден заявив, що американські санкції стосуються суверенного боргу Росії та політичних еліт і членів їхніх сімей.

Європейський Союз ввів санкції проти 351 депутата Держдуми, а також 27 високопосадовців та організацій. Їм заморозили активи, поїзди на територію ЄС тощо.

Зауважимо, що Польща, Японія, Канада та ще низка країн світу також пообіцяли запровадити санкції проти Росії.



Санкції проти Росії / Інфографіка 24 каналу

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