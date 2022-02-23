Ніхто не зможе відсидіти у стороні
Агресія Кремля має бути проблемою для всіх країн. Про це міністр закордонних справ сказав на засіданні Генеральної асамблеї ООН, інформує 24 канал.
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Я попереджаю кожну націю в цій видатній палаті. Ніхто не зможе відсидіти цю кризу, якщо Путін вирішить, що він може рухатися вперед своєю агресією проти України. Ваші держави та ваш народ зіткнуться з болючими наслідками разом з нами. Ось чому ми повинні використовувати цей останній шанс для дій і зупинити Путіна там, де він є,
– наголосив міністр.
Початок повномасштабної війни в Україні стане кінцем світового порядку. Якщо Росія зараз не отримає швидкої і рішучої відповіді, то це означатиме "банкрутство" міжнародної системи безпеки.
"Це похмурий сценарій, який поверне нас до найтемніших часів 20-го століття. Росія не зупиниться на Україні", – запевнив Кулеба.
Він зауважив, що Росія є постійним членом Ради безпеки ООН. Якщо її не покарають за порушення всіх правил, то інші держави зможуть скористатися цим та взяти приклад з агресорки. Зараз Путін намагається показати, що ООН слабка та нерішуча, а всі її правила не стосуються Кремля.
Реакція світу на визнання Росією фейкових республік на Донбасі
- Велика Британія першою запровадила санкції через цинічний указ очільника Кремля. Так, обмеження стосуються 5 банків та 3 мільярдерів: Геннадія Тимченка, Ігоря Ротенберга та Бориса Ротенберга. Крім того, Лондон заборонив британцям вести бізнес на окупованих територіях України.
- Німеччина призупинила сертифікацію російського газопроводу "Північний потік-2".
- США також заборонили своїм громадянам вести бізнес чи здійснювати інвестиції на окупованому Донбасі. Джо Байден заявив, що американські санкції стосуються суверенного боргу Росії та політичних еліт і членів їхніх сімей.
- Європейський Союз ввів санкції проти 351 депутата Держдуми, а також 27 високопосадовців та організацій. Їм заморозили активи, поїзди на територію ЄС тощо.
- Зауважимо, що Польща, Японія, Канада та ще низка країн світу також пообіцяли запровадити санкції проти Росії.
Санкції проти Росії / Інфографіка 24 каналу
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